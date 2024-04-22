Galatasaraylı 3 yıldız performanslarıyla damga vurdu: 2 sezonda müthiş katkı...

Galatasaray, kendi sahasında ağırladığı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın 3 yıldızı Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens'in son 2 sezonda yaptığı katkı dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 13:19
Galatasaraylı 3 yıldız performanslarıyla damga vurdu: 2 sezonda müthiş katkı...
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında ağırladığı Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takımda attığı gollerle takımın galibiyetinde başrol oynayan Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens'in son 2 sezonda yaptığı katkı ortaya çıktı.

68 MAÇTA 69 GOLE KATKI

Galatasaray formasıyla toplamda 68 maça çıkan Mauro Icardi, 50 gol kaydederken, tam 19 da asist yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın, 36 yaşındaki Belçikalı yıldızı Dries Mertens ise 16 gol ve 18 asistle takımına önemli katkı verdi.

KEREM'DEN 47 GOLE KATKI

Taraftar tarafından sürekli eleştirilen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu ise Galatasaray formasıyla 87 maça çıktı. Başarılı oyuncu bu maçlarda 25 gol ve 22 asistlik performans verdi. 


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