Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray başkan adayları kimler?

Galatasaray başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağı, futbolseverlerin merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Peki, Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray başkan adayları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 15:05
Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray başkan adayları kimler?
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Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu için tarih belli oldu. Seçimde yarışacak olan başkan adayları ve adayların yönetim kurulu listeleri de açıklandı. Peki, Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray başkan adayları kimler?

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu 25 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayacak. Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek.

GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışacak.

Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

BAŞKAN ADAYLARININ YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Dursun Özbek:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

Süheyl Batum:

Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.


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