Galatasaray başvuru yapmıştı: TFF'den fikstür kararı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig2in 14. haftasında oynanacak Galatasaray-Eyüpspor mücadelesinin tarihinin değişmesini talep eden sarı-kırmızılılara yanıt verdi.
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Galatasaray-Eyüpspor maçının günü için TFF kararını verdi.
NTV Spor'un aktardığına göre TFF, Galatasaray'ın maçın 1 Aralık Pazar günü yerine 2 Aralık Pazartesi günü oynanması için yaptığı başvuruyu reddetti.
TFF'DEN GALATASARAY RET
Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda AZ Alkmaar'la karşılaşacak. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki Slavia Prag maçı için deplasmana giderken Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşı karşıya gelecek.
Rakipleriyle aynı gün dinlenme süresi isteyen sarı-kırmızılılar maçın günün değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu.
Etiketler: #galatasaray #eyüpspor #TFF #Fikstür
Spor Haberleri
- Trabzon'da ilk 11'ler belli oldu!
- Milli oyuncudan Galatasaray'a kötü haber!
- TFF'den fikstür kararı!
- Kayserispor'dan İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek!
- Beşiktaş'tan Van Bronckhorst kararı!
- Tetikçiler Bulgaristan'a kaçamadan yakalandı!
- Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'ye dev zam!
- İki yıldızdan Fenerbahçe'ye müjde!
- Avrupa devleri Arda Güler için harekete geçti!
- Mustafa Denizli'den Arda Turan iddialarına flaş yanıt!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kriminal raporun ayrıntıları ortaya çıktı
- İktidarın '25 Kasım' korkusu
- İstanbul'da aile katliamı
- AKP sayesinde bu düş de gerçek oldu!
- 4 kişiyi öldürüp intihar etti!
- 250 bin TL'nin getirisi ne kadar?
- Akalın'dan İYİ Parti'yi karıştıracak açıklama
- Gökçek döneminde belediyeden geçen karar pes dedirtti!
- Türk ordusunun Kubilaysızlaştırılması
- 'Açız' diye bağırdı, yaka paça dışarı atıldı!