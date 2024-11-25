Galatasaray başvuru yapmıştı: TFF'den fikstür kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig2in 14. haftasında oynanacak Galatasaray-Eyüpspor mücadelesinin tarihinin değişmesini talep eden sarı-kırmızılılara yanıt verdi.

Galatasaray başvuru yapmıştı: TFF'den fikstür kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2024 - 18:34

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Galatasaray-Eyüpspor maçının günü için TFF kararını verdi.

NTV Spor'un aktardığına göre TFF, Galatasaray'ın maçın 1 Aralık Pazar günü yerine 2 Aralık Pazartesi günü oynanması için yaptığı başvuruyu reddetti.

TFF'DEN GALATASARAY RET

Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda AZ Alkmaar'la karşılaşacak. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki Slavia Prag maçı için deplasmana giderken Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşı karşıya gelecek.

Rakipleriyle aynı gün dinlenme süresi isteyen sarı-kırmızılılar maçın günün değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu.


Etiketler: #galatasaray #eyüpspor #TFF #Fikstür

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