Galatasaray, Batshuayi'nin sözleşmesini feshetti: Yeni takımı belli oldu!

Galatasaray, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini feshetti. Belçikalı golcü, Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'a imza attı.

Galatasaray, Batshuayi'nin sözleşmesini feshetti: Yeni takımı belli oldu!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 23:25

Galatasaray Kulübü, Michy Batshuayi ile yollarını resmen ayırdı. Belçikalı golcü, Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'a imza attı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı bildirimde, 31 yaşındaki Belçikalı golcünün sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini belirtti.

Bu gelişmenin ardından Eintracht Frankfurt, Batshuayi'nin transferini resmen açıkladı.

Alman basını, Bundesliga ekibinin bu transfer için Galatasaray'a 2-3 milyon Euro civarında ödemeye yapacağını belirtti.

Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Batshuayi, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

 

 


Etiketler: #galatasaray #michy batshuayi #Sözleşme

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den Galatasaray paylaşımı: 'Utanmanızı beklemiyoruz'

Fenerbahçe'den Galatasaray paylaşımı: 'Utanmanızı beklemiyoruz'
Galatasaray'da 4 isim cezalı duruma düştü

Galatasaray'da 4 isim cezalı duruma düştü
Lider, Gaziantep'te hata yapmadı: Galatasaray, 3 puanı Ahmet Kutucu ile aldı!

Lider, Gaziantep'te hata yapmadı: Galatasaray, 3 puanı Ahmet Kutucu ile aldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler