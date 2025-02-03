Galatasaray, Batshuayi'nin sözleşmesini feshetti: Yeni takımı belli oldu!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 23:25

Güncelleme: 03.02.2025 - 23:35

Galatasaray Kulübü, Michy Batshuayi ile yollarını resmen ayırdı. Belçikalı golcü, Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'a imza attı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı bildirimde, 31 yaşındaki Belçikalı golcünün sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini belirtti.

Bu gelişmenin ardından Eintracht Frankfurt, Batshuayi'nin transferini resmen açıkladı.

Alman basını, Bundesliga ekibinin bu transfer için Galatasaray'a 2-3 milyon Euro civarında ödemeye yapacağını belirtti.

Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Batshuayi, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.