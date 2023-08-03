Galatasaray, Bayer Leverkusen'den transfer ettiği Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı

Galatasaray, Alman ekibi Bayer Leverkusen'den transfer ettiği Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2023 - 09:47
Galatasaray, Bayer Leverkusen'den transfer ettiği Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
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Galatasaray, Leverkusen'den transfer ettiği Kerem Demirbay'ın maliyetini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay ve kulübü Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.700.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 1.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.



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