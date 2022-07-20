Galatasaray Benfica'dan Umaro Embalo'yu transfer ediyor
Benfica'dan Haris Seferovic'i kadrosuna kattığını duyuran Galatasaray, Portekiz ekibinden bir isim için daha harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Benfica'nın U21 oyuncusu Umaro Embalo için kiralama teklifinde bulundu.
Transferlere devam eden ve yeni sezon öncesi kadrosuna bir kanat oyuncusu eklemek isteyen Galatasaray, ilk hedefini belirledi.
Hürriyet'in haberine göre, sarı-kırmızılılar, Benfica'nın U21 takımında forma giyen Umaro Embalo için hamle yaptı ve Portekiz ekibine kiralama teklifinde bulundu.
Sarı-kırmızılı takım, Embalo'yu kadrosuna katması durumunda, yaz transfer döneminde Haris Seferovic sonrası Benfica'dan ikinci transferini gerçekleştirmiş olacak.
Geçtiğimiz sezon Benfica'nın ikinci takımında 31 maçta süre alan 21 yaşındaki Embalo, 4 kez fileleri havalandırdı.
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