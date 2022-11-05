Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

05 Kasım 2022 Cumartesi, 08:58

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş dev derbide kozlarını paylaşacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

5 Kasım Cumartesi günü (bugün) Nef Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Kadir Sağlam yapacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Beşiktaş derbisini beIN Sports canlı yayımlayacak.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 21 puanla 12. haftayı beşinci sırada bitirdi.

Beşiktaş ise ligde oynadığı 12 müsabakanın 6'sını kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sini kaybetti. Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 22 puanla 12. haftayı dördüncü sırada tamamladı.

EKSİKLER

Galatasaray'da derbi öncesi sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor. Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ceza sınırında olan isimler.

Beşiktaş'ta Emre Bilgin, Frencesco Montero, Berkay Vardar ve Rachid Ghezzal maç kadrosunda yer almıyor. Atiba ise bu sezon ilk kez kadroya dahil edildi. Romain Saiss, Valentin Rosier ve Gedson Fernandes ise ceza sınırında bulunuyor.

352. KEZ DERBİ HEYECANI

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 352. kez birbirine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 351 maçın 124'ünü Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar arasındaki 98 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 490 gole, siyah-beyazlılar 459 golle karşılık verdi.