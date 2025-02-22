Fenerbahçe derbisi öncesi... Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi!
Sakatlığı sebebiyle bir süredir kadroda yer alamayan Yunus Akgün, Fenerbahçe derbisi öncesi takımla çalışmalara başladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.
Sakatlığı sebebiyle bir süredir kadroda yer alamayan Yunus Akgün, takımla çalışmalara başladı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Etiketler: #yunus akgün #galatasaray #fenerbahçe
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