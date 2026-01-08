Galatasaray Can Armando Güner transferinde sona yaklaştı: İstanbul'a geliş tarihi ortaya çıktı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.01.2026 22:18:00
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Borussia Mönchengladbach forması giyen 18 yaşındaki oyuncu Can Armando Güner'in transferinde sona yaklaştığı kaydedildi.

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Takımda düşünmediği bazı oyuncularla yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip, devre arasının ilk transferinde Can Armando Güner'in transferinde sona geldi.

İSTANBUL'A GELİYOR

HT Spor'un haberine göre genç futbolcu, 9 Ocak Cuma günü saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak.

Öte yandan genç yıldızın İstanbul'a inişinin ardından cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde statta olması bekleniyor.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılıların, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach ile anlaşarak resmi süreci büyük ölçüde tamamladığı kaydedildi. Transferin kısa süre içinde resmileşmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın Mönchengladbach'a ödeyeceği bedelin yaklaşık 200-250 bin Euro olacağı belirtiliyor.

HÜCUM HATTININ HER BÖLGESİNDE OYNAYABİLİYOR

Can Armando Güner, alt yaş kategorilerinde Almanya ve Arjantin milli takımlarında forma giydi. Babası Türk olan genç futbolcu, hücum hattının her bölgesinde oynayabiliyor. 

