Galatasaray, Cenk Ergün iddialarını yalanladı

Süper Lig ekibi Galatasaray, sportif direktör Cenk Ergün'ün istifa ettiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 18:20
Galatasaray, Cenk Ergün iddialarını yalanladı
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Galatasaray Kulübü, sportif direktör Cenk Ergün için bir açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Ergün'ün istifa ettiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol Direktörümüz Sayın Cenk Ergün ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Cenk Ergün, Avusturya'da takımımızın kampındadır ve görevine devam etmektedir. Bugün oynanacak maç öncesi de Avusturya'da bulunan basın mensuplarına açıklama yapacaktır."


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