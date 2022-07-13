Galatasaray, Cenk Ergün iddialarını yalanladı
Süper Lig ekibi Galatasaray, sportif direktör Cenk Ergün'ün istifa ettiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, sportif direktör Cenk Ergün için bir açıklama yayımladı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Ergün'ün istifa ettiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Futbol Direktörümüz Sayın Cenk Ergün ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Cenk Ergün, Avusturya'da takımımızın kampındadır ve görevine devam etmektedir. Bugün oynanacak maç öncesi de Avusturya'da bulunan basın mensuplarına açıklama yapacaktır."
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