Galatasaray, Cenk Ergün iddialarını yalanladı

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 18:20

Galatasaray Kulübü, sportif direktör Cenk Ergün için bir açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Ergün'ün istifa ettiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol Direktörümüz Sayın Cenk Ergün ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Cenk Ergün, Avusturya'da takımımızın kampındadır ve görevine devam etmektedir. Bugün oynanacak maç öncesi de Avusturya'da bulunan basın mensuplarına açıklama yapacaktır."