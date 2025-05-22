Galatasaray cephesinden Mourinho itirafı: 'Bu yüzden kazanmak için bu kadar istekliydik'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcılarından Ismael Garcia Gomez, La Region'a açıklamalarda bulundu.

Ismael Garcia, kötü sezon başlangıcına rağmen çok iyi son yaptıklarını ifade etti.

İspanyol antrenör, "Birçok nedenden ötürü çok önemli bir sezondu. Süper Kupa'daki yenilgi ve Şampiyonlar Ligi eleme turunda elenmenin ardından iyi bir başlangıç yapamadık, ancak sezon o zamandan beri gerçekten iyi gitti ve bu beni çok mutlu ediyor. Üst üste üçüncü lig şampiyonluğunu ve 2018'den beri kazanamadığımız bir kupayı kazandık" dedi.

Ismael Garcia, Jose Mourinho'nun lige etkisi hakkında, "Bu ülkede, tüm tartışmalar çok daha fazla körükleniyor. Sosyal medyam veya başka bir şeyim yok, ancak yine de bu gerçeklikten soyutlanamam. Onun gelişiyle ligin daha fazla ilgi gördüğü doğru ve bu yüzden kazanmak için bu kadar istekliydik. Tüm tartışmaları mümkün olan en iyi şekilde ele almaya ve futbola odaklanmaya çalışıyoruz. Ayrıca, bu oyuncularla büyük şeyler başarmak çok daha kolay" şeklinde konuştu.

Alvaro Morata - Ismael Garcia

Galatasaray'da 3. şampiyonluğunu yaşayan İspanyol çalıştırıcı, Morata'dan övgüyle bahsetti:

"Burada olduğum üç yıl boyunca Morata gibi bir kulübe ve soyunma odasına bu kadar çabuk adapte olan birini görmedim. Onu zaten bir futbolcu olarak tanıyoruz - İspanya Milli Takımı'nın kaptanı ve Avrupa Şampiyonası şampiyonu - bu her şeyi anlatıyor. Ancak kişisel düzeyde, ne kadar mütevazı olduğuna da şaşırdım. Aslında, kulüpte hem teknik ekip hem de takım arkadaşları ve taraftarlar tarafından çok seviliyor."

Galatasaray'da 1 sezon daha sözleşmesi olduğunu hatırlatan Ismael Garcia, "Okan Buruk, ilk günden itibaren hem profesyonel hem de kişisel olarak bana muhteşem davrandı ve bu, en başından itibaren uyum sağlamama yardımcı oldu. Sözleşmemde bir yıl daha var ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için çok heyecanlıyım, ancak şimdi kutlama ve dinlenme zamanı" ifadelerini kullandı.