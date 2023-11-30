Galatasaray, Challenge Kupası'nda son 8 takım arasında!

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Challenge Kupası 16'lı final rövanş maçında Yunanistan'ın AOP Kifisias ekibini 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

AA
Yayınlanma: 30.11.2023 - 21:18
Galatasaray, Challenge Kupası'nda son 8 takım arasında!
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final rövanş maçında Yunanistan'ın AOP Kifisias ekibini 3-0 yendi.

Deplasmandaki maçı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, 8'li final turuna yükseldi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Slobodan Kovacevic (Karadağ), Philippe Enkerli (İsviçre)

Galatasaray HDI Sigorta: Mijailovic, Ahmet Tümer, Muzaffer Yönet, Kujundzic, Çağatay Durmaz, Hadrava (Beytullah Hatipoğlu, Onur Günaydı, Aykut Acar, Ozan Ataseven)

AOP Kifisias: Hernandez, Bojic, Alves De Lima, Hasballa, Gomes Do Rego, Spiliotis (Veloudis, Kosmas, Spiriounis, Papageorgiou)

Setler: 25-17, 25-23, 25-20

Süre: 73 Dakika (22, 27, 24)


Galatasaray HDI Sigorta CEV Challenge Kupası çeyrek final

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