Galatasaray - Manchester United maçının hakemine İspanya'da dev maç!

Yayınlanma: 30.11.2023 - 17:55

Güncelleme: 30.11.2023 - 17:55

İspanya La Liga'da kritik maçta Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşmada ise Galatasaray'ın Manchester United ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçta görev yapan Jose Maria Sanchez Martinez düdük çalacak.

Sanchez, Galatasaray - Manchester United maçındaki kararlarıyla özellikle sarı-kırmızı takımın tepkisini çekmişti.

Barcelona ile Atletico Madrid arasındaki mücadele 3 Aralık pazar günü oynanacak.