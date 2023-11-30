Galatasaray - Manchester United maçının hakemine İspanya'da dev maç!
Galatasaray - Manchester United maçında görev yapan İspanyol hakem Jose Maria Sanchez Martinez, La Liga'daki Barcelona - Atletico Madrid maçına atandı.
İspanya La Liga'da kritik maçta Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek.
Bu karşılaşmada ise Galatasaray'ın Manchester United ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçta görev yapan Jose Maria Sanchez Martinez düdük çalacak.
Sanchez, Galatasaray - Manchester United maçındaki kararlarıyla özellikle sarı-kırmızı takımın tepkisini çekmişti.
Barcelona ile Atletico Madrid arasındaki mücadele 3 Aralık pazar günü oynanacak.
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