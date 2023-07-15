Galatasaray - Csakvar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig ekibi Galatasaray, Avusturya'daki üçüncü hazırlık maçında Macar ekip Csakvar ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
Galatasaray, Avusturya'daki hazırlıkları kapsamında üçüncü kez sahaya çıkacak.
GALATASARAY - CSAKVAR MAÇI SAAT KAÇTA?
Sarı-kırmızılı takım, TSİ 19.30'da Csakvar ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - CSAKVAR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Csakvar arasındaki mücadelenin kulüp televizyonu GSTV'den canlı olarak yayımlanması bekleniyor.
Galatasaray, Avusturya'da daha önce Kisvarda'yı 2-0 mağlup etmiş, Austia Wien ile 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılı takım Kocaeli'de oynadığı ilk hazırlık maçında ise Hull City'ye 4-3 kaybetmişti.
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