Galatasaray - Csakvar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 15.07.2023 - 10:38

Güncelleme: 15.07.2023 - 10:38

Galatasaray, Avusturya'daki hazırlıkları kapsamında üçüncü kez sahaya çıkacak.

GALATASARAY - CSAKVAR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sarı-kırmızılı takım, TSİ 19.30'da Csakvar ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY - CSAKVAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Csakvar arasındaki mücadelenin kulüp televizyonu GSTV'den canlı olarak yayımlanması bekleniyor.

Galatasaray, Avusturya'da daha önce Kisvarda'yı 2-0 mağlup etmiş, Austia Wien ile 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılı takım Kocaeli'de oynadığı ilk hazırlık maçında ise Hull City'ye 4-3 kaybetmişti.