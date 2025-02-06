Morata ilk golünü attı: Galatasaray, Boluspor'u 4 golle geçti!

Yayınlanma: 06.02.2025 - 17:59

Güncelleme: 06.02.2025 - 17:59

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray, 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki maçta kazanan 4-1'lik skorla Galatasaray oldu.

Boluspor, karşılaşmanın 12. dakikasında Vüsal Iskandarli'nin golüyle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.

Galatasaray, 21. dakikada Alvaro Morata ile 1-1'lik eşitliği sağladı. Yusuf Demir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan İspanyol futbolcu, Galatasaray'daki ilk golünü attı.

Galatasaray, 44. dakikada Eyüp Aydın ile 2-1 öne geçti. Eyüp Aydın, ceza sahası dışında attığı jeneriklik golle takımının devre arasına 2-1 önde gitmesini sağladı.

GALATASARAY'DAN ARKA ARKAYA GOLLER

Boluspor ile Galatasaray arasındaki mücadelenin ikinci yarısında uzun süre gol sesi çıkmadı.

Galatasaray'da 73. dakikada sahneye çıkan Yusuf Demir, durumu 3-1'e getirdi.

Sarı-kırmızılılarda Ahmed Kutucu ise 75. dakikada durumu 4-1'e getiren golü attı. Galatasaray'ın devre arası transferlerinden biri olan Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılı takımda üç maçta ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, Boluspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray, bu sonuçla birlikte Türkiye Kupası'ndaki ilk galibiyetini elde etti ve puanını 4'e yükseltti. Boluspor ise kupada iki maç sonunda puan alamadı.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bir sonraki maç haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, hafta sonunda ise ligde Adana Demirspor'u konuk edecek. Boluspor, kupada bir sonraki maçında Çorum FK deplasmanına gidecek. Boluspor, ligde hafta sonunda sahasında Ankara Keçiörengücü'nü misafir edecek.