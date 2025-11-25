Galatasaray'da 33 maçlık seri sona erdi!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında ağırladığı Union Saint-Gilloise'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta 33 resmi maçın ardından mağlubiyet yaşadı.

İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 34. resmi maçına çıktı.

Bu süreçte 24'ü Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 33 resmi müsabakada 24 galibiyet, 9 beraberlik yaşayan Galatasaray, Union SG mağlubiyetiyle seriyi 34 maça uzatamadı.