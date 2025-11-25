Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'dan 23 yıl sonra bir ilk!

25.11.2025 23:07:00
Union Saint-Gilloise karşılaşmasını bir oyuncu değişikliğiyle tamamlayan Galatasaray, Şubat 2002'de karşılaştığı Liverpool maçından bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçını tek değişiklikle tamamladı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla eksikle çıktığı Union Saint-Gilloise maçında istediğini alamadı ve sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılarda bu maçta yaşanan bir olay dikkat çekti. Union Saint-Gilloise maçında bir oyuncu değişikliği yapan Galatasaray, Şubat 2002'den (vs Liverpool) bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçını tek değişiklikle tamamladı.

Galatasaray, Belçika ekibi karşısında tek değişikliğini 53. dakikada yaptı ve bu dakikada Ismail Jakobs yerine Arda Ünyay oyuna dahil oldu.

Jakobs sakatlık yaşadı ve oyundan çıktı. Sonradan oyuna dahil olan Arda Ünyay ise 80 ve 89. dakikalarda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İlgili Konular: #galatasaray #uefa şampiyonlar ligi #oyuncu değişikliği

