Galatasaray'da koreografi hazırlığı!

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, 25. şampiyonluğunun coşkusunu taraftarıyla birlikte yaşayacak.

Sarı-kırmızılılar, sezonun son haftasında RAMS Park'ta Başakşehir'i ağırlarken, maç öncesi dev bir koreografi gösterisine imza atmaya hazırlanıyor.

Statta yapılan hazırlıklar dikkat çekerken, özellikle tribünlerin olduğu bölüme çekilen halatlar büyük bir görsel şovun habercisi oldu.

Taraftar gruplarının da yer aldığı bu organizasyonla birlikte Galatasaray, hem 5. yıldızını kutlayacak hem de sezonu görkemli bir şekilde noktalayacak.