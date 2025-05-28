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Trabzonspor'da Serkan Asan ile yollar ayrıldı!

Trabzonspor'da Serkan Asan ile yollar ayrıldı!

28.05.2025 18:18:00
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Haber Merkezi
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Trabzonspor'da Serkan Asan ile yollar ayrıldı!

Trabzonspor'da ara transfer döneminde Iğdır FK'ye kiralanan Serkan Asan'ın sözleşmesi feshedildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmaları kapsamında yeni bir hamleye imza attı.

Bodro Mavili kulüpte ara transfer döneminde Iğdır FK'ye kiralanan Serkan Asan'ın sözleşmesi feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Serkan Asan arasındaki 01.06.2023 başlangıç ve 31.05.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."


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