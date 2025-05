Günay Güvenç'ten milli takım açıklaması: 'Oraya katkı sağlayacağımı düşünseler...'

Galatasaray'da forma giyen 33 yaşındaki kaleci Günay Güvenç, şampiyonluk sonrası Ekol Tv'ye açıklamalarda bulundu.

Sezon hakkında konuşan Günay, "Sonu bizim için harika biten bir sezon oldu. Hem kupayı hem ligi kazanarak çok güzel bir sson yaşadık. Bu mutluluğu doyasıya yaşadık. Ligi bitirip, tatil yapıp yeni sezona hazırlanacağız" dedi.

"YARIŞTA BEN DE VARIM"

Muslera sonrası birinci kaleci olacak mısın sorusuna Günay, "Karar hoca verecek. Ben bu yükü taşıyabileceğimi gösterdim. Kaleci transferi olacak. Bir yarış olacak, ben de varım. Oynamak için her şeyimi vereceğim" cevabını verdi.

Muslera hakkında konuşan tecrübeli kaleci, "Muslera gidince tecrübesi açısından, büyük bir destek yanımdan ayrılacak. Çok şey öğrendim kendisinden her antrenmanda, her maçta, her duruşunda, her konuşmasında. Saha içi ve dışında çok şey kaptım kendisinden. Benim de artık bir yaşım var, tecrübeler kazandım" ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

Milli takım hakkındaki beklentisi üzerine konuşan file bekçisi, "Milli takımda karar veren hocalar var, oraya katkı sağlayacağımı düşünseler çağırırlar. Çağırmadılar. Benim için hiç problem yok. Beklentiye girmedim. Geçmiş yıllarda beklentim vardı. Beni oraya layık görürlerse her şeyimi veririm" ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Günay, "Her Türk futbolcunun hayali milli takım, üzülüyorum bu konuda. Zaten biraz da belli oluyor ses tonumdan. Orada değerli hocalarımız var. Planlama açısından genç kalecilere yöneliyorlardır, saygı duyuyorum. Türkiye Kupası'nda full oynadım, iyi değerlendirdim" dedi.

"KİM GELİRSE GELSİN, HAZIRIM"

Forma rekabetine hazır olduğunu belirten Günay, "Ben forma rekabetine Muslera ile girdim. Muslera'nın statüsü, başarıları belli. Gelen herkese karşı aynı zorluğu yaşatacağım. Ben kendime güveniyorum bu konuda. Hocalarımız, yönetimimiz var. Onlar da gösterdiğim performansla, beklentiyi yükselttim. Bakıp göreceğiz. Ben bu konularla ilgili fazla konuşamam. Hocamızın yönetimimizin kararı. Kim gelirse gelsin, her zaman oynamak için savaşacağım" ifadelerini kullandı.





Güvenç, "Şampiyonluk kutlamasında istediğin şarkı çalınmadığı için üzüldün mü" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Zor bir gündü. Organizasyon falan her şey harikaydı. Yağmur işi bozdu. Ben de ondan sonra mesajlar aldım. Setup bozulmuş, bunlara önlem alınabilirdi. Kızımın seçtiği şarkıyla çıkacaktım. O yüzden üzüldüm, kızım seçmişti. Duman'dan 'Senden daha güzel' şarkısı. Evde kızımla bunun çalışmasını yapmıştık. Olmadı. Kısmet değilmiş. Kızım bana ondan sonra 'Üzülme, kafana takma' dedi. O beni biraz şey yaptı. İstediğim şarkı olsaydı daha güzel olurdu. O an öfkem vardı, tepki de gösterdim. Devamında gelen şarkıya da eşlik ettik kızlarımla. Önemli değildi ama içimde kaldı."

"KUTLAMALAR DAHA GÜZEL YAPILABİLİRDİ"

Kutlamalar hakkında konuşan Günay, "Lisede toplandık, herkes mutlu. 2.5 saatlik üstü açık otobüsle Sarayburnu'na gittik. Rüzgardan sırtım tutuldu. Taraftarımız eşlik etti. Bu tür kutlamalarda baş mimar taraftardır. Onlar olmadan hiçbir şeyin keyfi kalmıyor. O yüzden bu güzel günü taraftarımızla daha da çok paylaşmayı öne çekerdim. Onlar bu başarının bir numarası bence. Daha çok o gün taraftarla beraber olabilseydik, takım podyumda olsaydı bütün gece daha güzel olurdu. Güvenlik açısından bazı şeyler olmuyor. Toplamda güzel bir gün oldu ama yağmur bizi etkiledi" dedi.

Fair Play ödülü hakkında konuşan Günay, "Fair Play ödülünü aldıktan sonra herkes beni tebrik etti. Hakemler beni çok iyi bilir. Bugüne kadar onlara yaklaşımımı, düşüncelerimi herkes bilir. Güzel mesajlar geldi. Hem kendi camiamızdan hem rakip camialardan güzel mesajlar geldi. Benim için güzel bir şey. Ben futbola daha çok o gözle bakıyorum" dedi.