Barış Alper Yılmaz'dan transfer açıklaması! 'Avrupa'da oynamak istiyorum'

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Barış Alper Yılmaz, şampiyonluk sonrası TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye gönderme yapan Barış Alper Yılmaz "İyiyim, süperim sadece biraz yorgunum. keyfimiz yerinde. İstediğimiz hedefle bitirdik ve mutluyuz. Fiziksel ve mental olarak hazırlanmanız gerekiyor. Kolay olmadı ama ilk baştan beri inanıyorduk. Dört senedir buradayım, üç şampiyonluk yaşadım. Şampiyon oyuncu olmak çok farklı. Sezon başından beri hedef şampiyon olmaktı. Bazen zorluklar oluyor ama pastayı yiyen biz olduk, çok şükür. Beşinci yıldızı taktık, Türkiye'nin en büyük kulübü ve ilk beş yıldızı takan kulübüyüz." dedi.

Performansı hakkında açıklama yapan Barış Alper Yılmaz "Her sene performans olarak üstüne koyuyorum ama bu sezon özelinde istediğim hedefe gelemedim. Daha çok gol atmam gerekiyordu ama ne yazık ki bazen olmuyor. Buna da şükür." ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen ile ilgili görüşü sorulan Barış Alper Yılmaz "Victor Osimhen çok iyi bir oyuncu, her teknik adam onu ister. Sahada dışında da ince ve temiz bir kalbi var. Hiçbir egosu yok, temiz biri. Çok iyi bir oyuncu. Sahada çok iyi anlaşıyoruz. Mauro Icardi ve Alvaro Morata da çok büyük oyuncular. Diğer arkadaşlarımız da öyle." açıklamasını yaptı.

Barış Alper Yılmaz ayrıca Osimhen için "Kalmasını çok isteriz ama kendi karar verecek. Burada çok mutlu, İstanbul'u seviyor. Her anlamda mutlu olduğunu söylüyor, umarım kalır. Kalırsa mutlu oluruz." dedi.

Teknik direktör Okan Buruk ile iletişimi hakkında konuşan Barış Alper Yılmaz "Okan hoca benim için çok özel. Ona çok teşekkür etmek istiyorum. Benim de karakterim, hangi pozisyon olursa çekinmedim. Korkmuyorum yani çıkar oynarım hiçbir şey olmaz." açıklamasını yaptı.

Avrupa veya Premier Lig'e transfer haberleri hakkında görüşü sorulan Barış Alper Yılmaz "Ben de Avrupa'da oynamak istiyorum. Kulübümü ve Türkiye'yi temsil etmek isterim. Kulübün de onayı doğrultusunda olur. Hızım nedeniyle taraftarlar, İngiltere'de oynayabileceğimi düşünüyor. İnşallah bir gün gerçek olur. Galatasaray sayesinde buralar geldik. İnşallah bir gün her şey oluşur ve gerçekleşir." dedi.

Takımdan ayrılacak Fernando Muslera ve Dries Mertens ile ilgili de konuşan Barış Alper Yılmaz şu ifadeleri kullandı; "İlk başta Muslera'yı görünce beynime zınk etti Galatasaray'a geldiğim. İnanılmaz bir karakter ve kaptan. Kulübün içerisinde problem olunca hallediyordu. Veda etmesi hepimizi çok üzdü. Gönül isterdi ki, kalsın oynasın.

Dries abi benim için çok özel. Futbolu bıraksa bile ben hep onunla beraber olacağım. Çok farklı bir insan. Türkçesi çok iyi değil ama enerjisi inanılmaz. Onun sürekli enerjik olma durumunu çok seviyorum. Yenge de çok iyi bir insan. Ciro'yu da çok seviyorum."

Milli Takım'la ilgili görüşü sorulan Barış Alper Yılmaz "Milli Takım'da bir sistem var. Vincenzo Montella gizli forvet gibi oynamamı istiyor. Montella'nın sistemine uyduğunu düşünüyorum. Çok eleştiri oluyor bu konuda ama Almanya'da neler yaptığımız ortada. Hepimiz çok yetenekliyiz. İnşallah böyle devam edecek. Bence Dünya Kupası'na katılacağız." açıklamasını yaptı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkacak olmasının hatırlatılması üzerine Barış Alper Yılmaz "Ben Türkçüyüm. Hakan ağabey, bizi gururlandırıyor. İnşallah şampiyon olur. Bizi orada temsil ediyor. İnşallah Inter kazanır." dedi.

Şampiyonlar Ligi hakkında açıklama yapan Barış Alper Yılmaz "Avrupa'da şanssızlık yaşadık, istediğimiz maçları kazanamadık. Yeni sezonda hedef lig ve Şampiyonlar Ligi olacak! O zaman her maçta hedef galibiyet olacak. İnşallah orada da istediğimiz yerlere geleceğiz." şeklinde konuştu.