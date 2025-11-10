Eski hakemler Kocaelispor - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Baştan sona doğru alınmış bir karar'

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Kocaelispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kocaelispor kazanırken maçtaki tek golü Dan Agyei kaydetti.

Karşılaşmanın adından yayıncı kuruluşta Trio ekibi, Kocaelispor-Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

28. dakika | Osimhen'in gördüğü sarı kart

Deniz Çoban: Bu yaptığı hareket net bir sarı kart. Rakibini yüzünden tutarak itiyor. Osimhen neye sinirlendi ben anlamadım. Ayağıyla da bir hamlesi var rakibine. Çok net bir sarı kart. Kocaelisporlu oyuncunun Osimhen'e bir faulü de yok. Osimhen'in gereksiz yere sinirlendiğini düşünüyorum.

Bahattin Duran: Hem ayaktan hem elden faul. Eliyle yaptığı kontrolsüz hareketin karşılığı sarı kart. Hakem doğru bir kart göstermiş. Devamında da Osimhen şanslıymış, hakem onu görse sportmenlik dışı davranış diye değerlendirebilirdi.

Bülent Yıldırım: Öfke kontrolü konusunda ekip yardımcı olsun çünkü çok riskli bir müdahale bu. Sarı kart için hiçbir şüphe yok.

36. dakika | Sanchez'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon

Deniz Çoban: Hakem sarılmayı görüp penaltı diyebilirdi. Hiçbir şey diyemezdik. Sarılmanın etkili olduğunu düşünebilirdi. Hakemi eleştireceğim konu şu, bu dakikaya kadar ceza sahası içindeki eşleşmeler sorunluydu, önlem almadı. Gecikmeli uyardı. El orada bir ihlal gerçekleştirmemiş. Galatasaraylı oyuncu takılıp düşünce diğer oyuncu da arkadan üzerine düşüyor. Devam kararını doğru buluyorum.

Bahattin Duran: Bu pozisyonda hakem şansı olmuş. Kocaelisporlu oyuncu riskli bir hareket yapıyor. Ben hakem kararına saygı duyuyorum ama şartlı kabul ediyorum. Kocaelisporlu oyuncunun yaptığı hareket çok riskli. Penaltı da verse buna da doğru diyeceğim.

Bülent Yıldırım: Korner atıldı. Sanchez'i yerde gördüm. Rakibinin elini de belinde gördüm. İlk hissiyatım penaltıydı. Bu inceleme esnasında şunu gördüm, Sanchez'i düşüren rakibinin müdahalesi değil Osimhen'in ayağının arkasında kalmış ve rakiple dengesiz şekilde yere düşmüş. Bu ağırlıktan dolayı Osimhen de kendini yerde buluyor. O yüzden devam.

42. dakika | Osimhen müdahalesinde 2. sarı kart gerekir mi?

Deniz Çoban: 2. sarı kartı akla getirecek hiçbir şey yok bu pozisyonda. Niye itiraz ediliyor anlamadım.

Bahattin Duran: Ne ilk ne de 2. sarı kartı düşünürüm. Hiçbir şekilde kart düşünmem bu pozisyonda.

Bülent Yıldırım: Sadece basit bir faul. 2. sarı kart düşünülmez. Osimhen'in de reaksiyonları kendisi için risk oluşturur. Sadece faul.

44. dakika | Barış Alper Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyon

Deniz Çoban: Bir temas var ama ihlali gerektirmez bence. Hakemin devam kararı doğru.

Bahattin Duran: İhlal yok.

Bülent Yıldırım: İkili mücadele. Bir ihlal söz konusu değil.

45+1. dakika | Kocaelispor'un golü öncesinde Jakobs'a faul var mı?

Deniz Çoban: En temel oyun kurallarını çoğunluk bilmiyor. Auttan gelen topun ofsayt olmayacağını bilmiyor.

Bahattin Duran: Kale vuruşundan topu alan Serdar Dursun ofsayt olmaz. Bir faul de yapmıyor. Kocaelispor'un golü temiz.

Bülent Yıldırım: Kale vuruşundan, taç atışından topu doğrudan bir oyuncu aldığı zaman futbol oyun kuralları kitabına göre bir ihlal söz konusu değildir. Burada bir ofsayt yok. Jakobs'a yapılmış bir faul yok. Gol benim için temiz.

83. dakika | Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu?

Deniz Çoban: Kaleci üzerinden tartışmak yanlış. Top oyuncunun bacakları arasından geçip gol oluyor. Dolayısıyla herhangi bir sorun görmüyorum. Baştan sona doğru alınmış bir karar.

Bahattin Duran: Sara burada ofsayt. Çizgi doğru çekilmiş. Sara ofsayt. İzletme yöntemi doğru. Net ofsayt. Golün iptali doğru.

Bülent Yıldırım: Bir oyuncunu ofsayt olması için belirli şartlar var. Sadece şeklen ofsayt olması bunu değiştirmez. Şeklen baktığımda Sara'nın ofsayt olduğunu gördüm. VAR baştan sona doğru yaptı. Pozisyon ofsayt. Sara'yı oradan kaldırsak, kaleci ve 14 numaralı oyuncunun topa reaksiyonu daha farklı olabilirdi. Onlarla temas halinde olduğu için etki oluşturdu. Bu pozisyon baştan sonra ofsayt.