Galatasaray'da seçimli olağan genel kurul tarihi belli oldu

Galatasaray Kulübünde seçimli olağan genel kurul tarihi belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, olağan genel kurulun, 16 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirileceği, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ise ikinci toplantının 23 Mayıs Cumartesi günü aynı yer ve saatte olacağı belirtildi.

Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzün 14.04.2026, 017 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı kararı ve Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün 27. Maddesi gereğince, Kulübümüzün “OLAĞAN SEÇİM TOPLANTISI” 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10:00’ da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."