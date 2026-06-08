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Galatasaray'da Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakcı gelişmesi

Galatasaray'da Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakcı gelişmesi

8.06.2026 13:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'da Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakcı gelişmesi

Galatasaray yönetiminin, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmelerinde iyileştirme yapacağı iddia edildi.

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Galatasaray yönetimi, şampiyonluğun mimarları arasında yer alan iki isimle ilgili önemli bir adım atıyor.

Sarı kırmızılılar, Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmelerinde iyileştirmeye gidecek.

TRT Spor'un haberine göre; kaptan Abdülkerim Bardakcı'nın maaşına yüzde 50 zam yapılacak. Tecrübeli savunmacının, 90 milyon liralık yıllık garanti ücreti 135 milyon liraya yükselecek. Yönetim ayıca Abdülkerim'in 2027'de sona erecek sözleşmesini 2 yıl daha uzatacak.

Uğurcan Çakır'ın yıllık 100 milyon liralık garanti ücretinin de 200 milyon liraya çıkarılması bekleniyor. Tecrübeli file bekçisinin sözleşme yılının uzatılması ise beklenmiyor.

İki isimle de Dünya Kupası sonrası sözleşme imzalanması planlanıyor.

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