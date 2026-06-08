İlk görüşme gerçekleşti... Galatasaray'dan Duran'ın sözleşmesine özel madde

Galatasaray'ın henüz cevap alamadığı Mauro Icardi geçen gün İstanbul'dan ayrılmıştı. Forvet arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda bir süredir gündemde olan isim Jhon Duran.

Fenerbahçe'nin eski forveti Jhon Duran, Galatasaray'a gelmek için oldukça hevesli. Cimbom, Kolombiyalı forveti 1 yıllığına kiralamak adına ilk temasları kurdu.

BONUSLARLA BİRLİKTE 5 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, bonservisi Al-Nassr'da olan Jhon Duran'a, 10+4 kuralına uyduğu için sıcak bakıyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray, HT Spor'a göre 22 yaşındaki futbolcuya bonuslarla birlikte 5 milyon Euro ödeyecek.

GALATASARAY SÖZLEŞMESİNE ÖZEL MADDE İSTİYOR

Öte yandan Galatasaray, disiplin sorunlarıyla dikkat çeken Jhon Duran'da kendini sağlama almak istiyor. Bu bağlamda Kolombiyalı futbolcunun sözleşmesine tek taraflı fesih maddesi eklenmek istediği belirtiliyor.

SEZON KARNESİ

Geride bıraktığımız sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de, ikinci yarısını Zenit'te kiralık geçiren Jhon Duran, toplam 30 maça çıkıp 1451 dakika süre aldı ve 7 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.