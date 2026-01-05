Galatasaray'da Yunus Akgün'den Leroy Sane'ye övgü!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.01.2026 23:08:00
Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, 4-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi.

Milli futbolcu, "Takımı kutlarım. Taraftara teşekkür ederim. Trabzonspor'u da tebrik ederim. Onlar da zor bir süreçten geçiyor, onları büyük camia ve üstesinden geçeceklerdir" dedi.

LEROY SANE'YE ÖVGÜ

Yunus Akgün, Leroy Sane'nin kendisine asistiyle ilgili, "Leroy Sane çok önemli bir oyuncu, yükselen bir performansı var. Sahada bize çok katkı sağlıyor. Onunla iyi anlaşıyorum ve beni de motive ediyor. Böyle devam ederiz inşallah" diye konuştu.

Yunus Akgün, "Cumartesi günü final maçına çıkacağız. Galatasaray olarak bu kupayı almak istiyoruz" sözlerini sarf etti.

