Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray Daikin evinde CSO Voluntari'ye geçit vermedi!

Galatasaray Daikin evinde CSO Voluntari'ye geçit vermedi!

11.03.2026 23:15:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Galatasaray Daikin evinde CSO Voluntari'ye geçit vermedi!

Galatasaray Daikin, CEV Kupası yarı final ilk maçında CSO Voluntari'yi 3-0 mağlup etti.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında konuk ettiği Romanya temsilcisi CSO Voluntari'yi 3-0 yendi.

Eşleşmenin rövanş karşılaşması, 18 Mart Çarşamba günü Romanya'da oynanacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Darko Savic (Sırbistan), Sergej Rodin (Litvanya)

Galatasaray Daikin: Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın, Wang, Carutasu, Sylla (Eylül Akarçeşme Yatgın, Frantti)

CSO Voluntari: Radosova, Ionescu, van de Vosse, Duchesneau, Starks, Axinte (Mazej, Guncheva, Ruci, Schut, Cristea, Popa)

Setler: 25-14, 25-15, 25-19

Süre: 75 dakika (24, 26, 25)

İlgili Konular: #galatasaray #CEV Kupası

İlgili Haberler

İngiltere'de gündem Galatasaray'ın zaferi: 'Hezimetten şans eseri kurtuldular'
İngiltere'de gündem Galatasaray'ın zaferi: 'Hezimetten şans eseri kurtuldular' Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup etti. İngiliz basını, sarı-kırmızılı temsilcimizin galibiyetini sayfalarına taşıdı.
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için tur iddiası! Yüzde verdi...
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için tur iddiası! Yüzde verdi... Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Rıdvan Dilmen, katıldığı YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendirdi.
Galatasaray'dan Beşiktaş'a yanıt: '8 kişi mi oynayalım?'
Galatasaray'dan Beşiktaş'a yanıt: '8 kişi mi oynayalım?' Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Türkiye Kupası kura çekiminin ardından gündeme dair görüşlerini aktardı. Kavukcu, "Biz iyi veya kötü hakem ayrımından dolayı Türk hakemlerine de güveniyoruz, çok iyi hakemler var. 5 büyük ligden gelecekse yabancı VAR gerekli" ifadelerini kullandı.