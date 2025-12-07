Galatasaray Daikin kendi evinde pes etmedi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.12.2025 19:30:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray Daikin, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında kendi evinde ağırladığı THY'yi 3-1 mağlup etti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Daikin, THY'yi konuk etti.

Burhan Felek Salonu'nda oynanan maçı Galatasaray Daikin 3-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren setler 23-25, 25-22, 25-13 ve 25-15 şeklinde sonuçlandı.

9 MAÇTA 7 GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Galatasaray Daikin, ligdeki 7. galibiyetini aldı. THY ise bu sezon 6. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Zeren Spor deplasmanına gidecek. THY ise sahasında Aydın Büyükşehir Bld. ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #THY #galatasaray #Sultanlar Ligi

