Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'dan akademiye 7 imza!

Galatasaray'dan akademiye 7 imza!

3.08.2025 15:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'dan akademiye 7 imza!

Galatasaray, Futbol Akademisi transfer çalışmaları kapsamında 7 genç yıldız ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray Futbol Akademisi transfer çalışmaları kapsamında 7 futbolcu ile sözleşme imzaladı

Sarı kırmızılı ekip, transferleri şu açıklama ile duyurdu:

"Galatasaray Futbol Akademisi transfer çalışmaları kapsamında Arda Yılmaz, Mustafa Duru, Ömer Özyurt, Görkem Buğra Sağlamdemir, Muhammed Mustafa Cingöz, Mehmet Emin Dabaz ve Arda Arıkan ile sözleşme imzaladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenen imza töreninde Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan ve Futbol Akademisi İdari Yetkilileri ile sporcuların aileleri de hazır bulundu.

Yeni transferlerimize Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer dileriz." 

İlgili Konular: #galatasaray #transfer #Akademi

İlgili Haberler

Galatasaray'ın stoper transferinde flaş yeni aday!
Galatasaray'ın stoper transferinde flaş yeni aday! Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, rotasını PSG'nin Brezilyalı stoperi Beraldo'ya çevirdiği iddia edildi.
Lazio maçı kadrosunda yer almamıştı: Galatasaray'da sürpriz ayrılık kapıda!
Lazio maçı kadrosunda yer almamıştı: Galatasaray'da sürpriz ayrılık kapıda! Hazırlık maçında Lazio ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşanmak üzere. Sarı-kırmızılıların milli futbolcusu, La Liga ekibine transfer olacağı iddia edildi.
Guendouzi'den Galatasaray taraftarı için sürpriz açıklama!
Guendouzi'den Galatasaray taraftarı için sürpriz açıklama! Lazio'nun orta sahası Matteo Guendouzi, Galatasaray'a karşı çok zor bir atmosferde maça çıktıklarını belirtti.