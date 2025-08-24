Galatasaray'dan deplasmanda farklı galibiyet: Kayserispor 0-4 Galatasaray

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Galatasaray, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 36. ve 46. dakikalarda Eren Elmalı, 86. dakikada Victor Osimhen ve 90+3. dakikada Leroy Sane attı.

EREN ELMALI GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Eren Elmalı, bu maçtaki ilk golüyle birlikte Galatasaray'ın lig tarihindeki 4000. golünü attı. Milli futbolcu, ikinci golünü ise kafayla attı ve kariyerinde ilk kez kafayla fileleri havalandırdı.

Eren'in ikinci golünde asisti yapan isim Leroy Sane oldu. Alman yıldız, Süper Lig kariyerindeki ilk asistini yaptı. Sane, 90+3. dakikada golüyle Galatasaray kariyerinde ilk kez ağları havalandırdı.

OSIMHEN SİFTAH YAPTI

Galatasaray'da Victor Osimhen de bu sezon ligdeki ilk golünü attı. Osimhen'e asist yapan Zaniolo da Süper Lig'de yaklaşık iki yılın ardından bir gole etki etti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 3'te 3 yaptı ve 9 puana ulaştı. Süper Lig'de iki maç oynayan Kayserispor, 1 puanda kaldı.

Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında sahasında Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor, Kocaelispor deplasmanına gidecek.

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan, Ramazan, Mendes, Benes, Opoku, Cardoso.

Galatasaray: Günay, Eren, Abdülkerim, Davinson, Sallai, Torreira, Sara, Jakobs, Yunus, Sane, Osimhen.

Karşılaşmadan önemli anlar | Kayserispor 0-4 Galatasaray

90' GOL | Sane, farkı dörde çıkaran golü attı.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 5 dakika ilave edildi.

86' Zaniolo'nun sol kanattan getirdiği topta Osimhen topu boş kaleye yuvarladı.

86' GOL | Osimhen farkı üçe çıkaran golü kaydetti.

86' Galatasaray'da Torreira'nın yerin Berkan oyuna dahil oldu.

78' Galatasaray'da Yunus ile Sallai oyundan çıkarken Zaniolo ve Metehan dahil oldu.

77' SARI KART | Oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle Galatasaray'da Günay sarı kart gördü.

76' SARI KART | Kayserispor'da Gökhan Sazdağı sarı kart gördü.

74' Kayseri'de oyun karşılıklı hızlı ataklara döndü. İki takım da karşılıklı ataklar geliştiriyor.

72' Galatasaray'da Mauro Icardi ve Kaan Ayhan oyuna girdi. Gabriel Sara ve Jakobs oyundan çıktı.

70' Kayserispor'da Laszlo Benes ve Ramazan Civelek oyundan çıkarken Ali Karimi ve Carlos Mane dahil oldu.

69' Ramazan Civelek, önemli bir fırsattan yararlanamıyor. Oyuncu yakaladığı büyük boşlukta uzak mesafeden kalenin sağ tarafına doğru olağanüstü bir vuruş yapıyor. Kaleci iyi bir kurtarışla topun ağlarla buluşmasını engelliyor!

66' Galatasaray sol kanattan Yunus'un ortasıyla geldi. Kafayı Osimhen vurdu, karar aut.

60' Kayserispor'da Indrit Tuci ve Achkah oyuna girdi, Dorukhan Toköz ve Opoku oyundan çıktı

59' Galatasaray Sane ile gole çok yaklaştı. Hızlı atakta Osimhen topu Sane ile buluşturdu. Alman yıldızın şutu yandan az farkla auta gitti.

58' Kayserispor'da sol kanattan gelen ortada Dorukhan kafayı vurdu. Top kalenin çok üzerinden auta gitti.

52' Miguel Cardoso, savunmanın arkasına yaptığı koşuyla Günay ile karşı karşıya kaldı. Günay Güvenç kurtarışı yaptı. Ancak hakem daha sonrasında ofsayt bayrağını kaldırdı.

49' Kayserispor sol kanattan etkili geldi. Miguel Cardoso çapraazdan kaleyi denedi, top Günay'da kaldı.

46' Leroy Sane'nin sağ kanattan gelen ortasında Eren topa dokundu ve gol oldu.

46' GOL | Eren Elmalı kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 3 dakika ilave edildi.

45' SARI KART | Kayserispor'da Miguel Cardoso sarı kart gördü.

45' SARI KART | Galatasaray'da Gabriel Sara sarı kart gördü.

36' Yunus Akgün topu yaklaşık 40 metre sürdükten sonra Sane'ye ara pasını verdi. Sane keleye vurdu ve Bilal çok iyi bir kurtarış yaptı, seken topta Eren, topu boş kaleye tamamladı.

36' GOL | Eren Elmalı, Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.

25' Yunus Akgün driplingle ceza alanına girdi, uzak köşeyi düşündü. Attığı şut yandan auta gitti.

24' Kayserispor'da bu kez de Dorukhan Toköz kendini yere bıraktı. Torreira topu dışarı yolladı.

23' Kayserispor, Ramazan'ın ortasında Opoku ile gole yaklaştı. Opoku'nun zayıf vuruşu Günay'da kaldı.

22' Gabriel Sara topu Kayseri ceza alanına doğru sürdü fakat isabetli bir pas veremedi.

16' Kayserispor'da kornerden gelen ortaya Denswil kafayı vurdu. Top az farkla auta gitti.

9' DİREK | Lucas Torreira uzaklardan kaleyi denedi. Top direkten döndü.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.