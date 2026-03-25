Galatasaray'dan Dursun Özbek'e doğum günü kutlaması!

Galatasaray'da kulüp başkanı Dursun Özbek'in doğum günü, teknik ekip ve futbolcuların katılımıyla kutlandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre başkan Dursun Özbek'in 77. yaş günü, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde akşam antrenmanı öncesinde kutlandı.

"İNŞALLAH ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINI DA BERABER YAPARIZ"

Kutlama için teknik ekibe ve futbolculara teşekkür eden başkan Dursun Özbek, "Lucas Torreira'yla aşağı yukarı aynı yaştayız, aramızda 1 yaş var. Şu anda sadece şampiyonluğa odaklandık. İnşallah hep beraber şampiyonluk kutlamasını da yaparız. Sizlere güveniyorum. Hem taraftarlarımızı hem de camiamızı mutlu etmek için şampiyonluk kutlamasında da hep beraber olacağız" ifadelerini kullandı.