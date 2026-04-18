Okan Buruk'tan iptal edilen gole tepki: 'Bitmiş maçı yeniden başlattılar'

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni Icardi ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 yendi. Sarı kırmızılılar puanını 71 yaptı ve puan farkını 4'e çıkardı.

Maçın ardından beIN SPORTS'a maçı değerlendiren Okan Buruk, ipta edilen golde VAR'a tepki gösterdi.

"Yayından önce Halis Özkahya'yı gördüm. ”Sizi özledik" dedim. İyi hakem performanslarını çok özledik. Bitmiş maçı yeniden başlattılar, bir de kalemizde gol gördük. Çok fazla rakibe pozisyon vermedik. Sallai'ye gösterilen sarı kart… Bu kadar kötü kararları nasıl veriyorlar? Faul olmayan pozisonda nasıl sarı kart gördü? Artık hocalar oyuna odaklansın! Artık bir şekilde bunu… Hakem eğitmenleri var, genç hakemlere şans veriliyor. Yanlış atama, çok fazla yanlış atama var. Bir yandan hakemlere destek olalım diyoruz ama… Hata başka bir şey o yeteneğe sahip olmak başka bir şey. Uğurcan'a gösterilen sarı kart. Maçın önüne geçiyorlar. 3. gol iptal edilen. Sacha Boey, Konyaspor maçı. Kimse televizyonda doğru düzgün konuşsunlar. Çok enteresan şeyler oluyor. Haftaya derbi var. Hakem performansları herkesi mutsuz etti. Kimse kimseyi istemiyor. Hakemle ilgili bir şey olmasın. Geçen sene ilk defa Vincic geldi. Oradan gelen hakemin de mükemmel olmadığını söylemek istiyor. Gördüklerini çalsın istiyoruz. Herkes şikayet ediyor. Herkesin lehine aleyhine kararlar veriliyor. ‘En son senin şikayet etmen gerekiyor’ diyorlar ben de hata yapıyorum ama onlar daha çok konsantre olsun. Çok mutsuzum. Önümüzdeki hafta çok fazla soru işareti var. Dün Rizespor maç bitti ondan şikayet ediyor. Futbola odaklanacağız. Puan farkını 4'e çıkardığımız için mutluyum. İkinci yarı biraz daha fazla pozisyon bulmalıydık. Şampiyon olmak için 4 maç kaldı."