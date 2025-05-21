Galatasaray'dan kiralanmıştı: Werder Bremen'den Derrick Köhn açıklaması!

Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Werder Bremen'e satın alma opsiyonuyla kiralanan Derrick Köhn için yeni bir açıklama geldi.

Alman ekibinin yöneticisi Peter Niemeyer, Derrick Köhn ile ilgili, "Derrick Köhn için Galatasaray ile görüşmeler devam ediyor. Ancak biraz zaman alacak. Çözüm bulabilir miyiz, göreceğiz" ifadelerini kullandı.





TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Galatasaray ile Werder Bremen arasında Derrick Köhn için yapılan anlaşmada 5 milyon 125 bin Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Alman basını, önceki günlerde Werder Bremen'in Köhn'ü bonservisiyle kadrosuna katmak istediğini ancak opsiyonun yarısına bu transferi bitirmek istediğini duyurmuştu.

30 MAÇTA 4 GOLE KATKI

Werder Bremen forması altında 30 maça çıkan 26 yaşındaki Derrick Köhn, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.