Galatasaray'dan Liverpool'a geçit yok: Galatasaray 1-0 Liverpool

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Liverpool'u ağırladı. Galatasaray, RAMS Park'taki maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Mario Lemina attı. Lemina, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü attı.

LIVERPOOL'A AYNI TARİFE

Şampiyonlar Ligi'nin ilk aşamasında Liverpool'u sahasında 1-0 mağlup eden Galatasaray, İngiliz ekibine karşı yine aynı tarifeyle kazandı.

Galatasaray, karşılaşmanın rövanşında 18 Mart Çarşamba günü Anfield'da Liverpool'un konuğu olacak.

Galatasaray, hafta sonunda ligde Başakşehir'i ağırlayacak. Liverpool ise sahasında Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış, Sara, Lang, Osimhen.

Liverpool: Mamardashvili, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.

Karşılaşmadan önemli anlar | Galatasaray 1-0 Liverpool

90' SARI KART | Liverpool'da Yunus'a faul yapan Szoboszlai sarı kart gördü.

90' Galatasaray'da Barış Alper ile Torreira'nın yerine Eren ve İlkay oyuna dahil oldu.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 4 dakika ilave edildi.

89' SARI KART | Davinson Sanchez sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

88' SARI KART | Singo'ya faul yapan Gravenberch sarı kart gördü.

87' Galatasaray'da Sara'nın yerine Sacha Boey oyuna dahil oldu.

81' Robertson sol kanattan ceza sahasına girip topu içeriye çevirmek istedi. Sanchez topa ters bir dokunuş yaptı. Uğurcan bunu da kurtardı.

77' Galatasaray'da Noa Lang ile Lemina oyundan çıkarken Sallai ile Yunus dahil oldu.

73' Liverpool'da Wirtz'in yerine Gakpo oyuna dahil oldu.

72' GOL İPTAL | Liverpool'un attığı gol elle oynama nedeniyle iptal edildi.

66' Barış Alper'in kısa pasında Ekitike orta sahada topu kazandı. Ceza sahasına kadar topu süren Ekitike, Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Hafif sol çaprazdan şutunu çıkartan Ekitike'ye Uğurcan'dan GOL izni çıkmadı.

62' Lemina'nın savunma arkasına doğru attığı pası Barış'tan önce Lemina kontrol sağladı. Ceza sahasına sağ taraftan giren Lang, topu Osimhen'e aktardı. Konate'nin uzaklaştıramadığı topu Osimhen ağlara göndermişti.

62' Osimhen'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

60' Liverpool'da Salah ile Kerkez oyundan çıkarken Frimpong ve Robertson dahil oldu.

55' SARI KART | Barış Alper'e faul yapan Van Dijk sarı kart gördü.

47' İkinci yarıya hızlı başlayan Liverpool'da Szoboszlai'nin şutunu Uğurcan çıkarttı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

41' Ekitike'nin arka direğe ortaladığı topu Kerkez içeriye çevirdi. Wirtz'in kafa vuruşunda Uğurcan çıktı aldı.

33' SARI KART | Barış Alper Yılmaz'a faul yapan Kerkez sarı kart gördü.

26' Liverpool'un bizim yarı alanımızdan kullandığı serbest vuruşta Szoboszlai ortasını penaltı noktasının biraz gerisine doğru açtı. Ekitike'nin kafa vuruşu Uğurcan Çakır'ın kucağında kaldı.

24' Gabriel Sara'nın sol kanattan penaltı noktasına doğru yaptığı ortayı Davinson Sanchez mükemmel yükseldi ve vuruşunu yaptı. Mamardashvili topa son anda uzandı ve tekrar kornere çeldi.

22' Abdülkerim Bardakcı'nın Jakobs'a doğru attığı uzun pası, Senegalli oyuncu son çizgiye yakınlaşırken kontrol etti ve topu Noa Lang'a pasını aktardı. Noa Lang'ın sağ kanattan sağ ayağı ile ortası bir anda kaleye yöneldi. Mamardashvili topu son anda kornere çeldi.

17' Liverpool, sağ kanatta kullandığı taç sonrası iyi paslaşmalar yaparak sol çaprazdaki Wirtz'i topla buluşturdu. Wirtz'in sol çaprazdan şutunu Uğurcan Çakır çeldi.

12' Jakobs'un ortasında Osimhen'in kafa vuruşu yandan auta çıkıyor.

7' Galatasaray'da Gabriel Sara'nın sol kanattan kullandığı korneri Victor Osimhen altı pas içerisine çevirdi. Lemina, Liverpool'lu futbolcuların arasından kafa vuruşunu yaptı ve temsilcimizi öne geçirdi.

7' GOL | Lemina'nın golü ile Galatasaray öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı. Başarılar Galatasaray...