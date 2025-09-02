Galatasaray'dan orta saha hamlesi: İlkay Gündoğan imza için İstanbul'da!

İlkay Gündoğan, Galatasaray'la transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geldi.

Manchester City'nin 34 yaşındaki orta sahasının transferinin, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmiyet kazanması bekleniyor.

"BÜYÜK GALATASARAYLIYIM"

Gündoğan, İstanbul'a iner inmez yaptığı açıklamada, "Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün" dedi.

"GALATASARAY ÇOCUKLUK HAYALİM"

Açıklamalarına devam eden yıldız futbolcu, "Galatasaray çocukluk hayalim. Bu formayı giymek hayalimde vardı, bugüne kısmetmiş. Mutluluğumu şu an anlatamam. Aile olarak çok mutlu ve gururluyuz. Sane ile en son iki hafta önce görüştük, iyi arkadaşız ve beraber iyi oynuyoruz. Okan Buruk ile iki gün önce görüştük. Sonra her şey hızlıca gelişti. Onunla da tanışmak için sabırsızlanıyorum. Yuvama geldim, Galatasaray camiasının parçası olmak gurur verici" ifadelerini kullandı.

"BAŞKA TEKLİFLER OLDU"

Havaalanında taraftarlarla buluşan İlkay Gündoğan yaptığı açıklamada, "Başka teklifler de oldu ama sıcak baktığım bir şey yoktu. Galatasaray'la görüşmeler mayıs sonu haziran başı başlamıştı. Osimhen'i, Sane'yi hallettiler, biraz beklemek gerekiyordu ama şimdi imzayı atıp Galatasaray'ın parçası olacağız" sözlerini sarf etti.

"BUGÜNÜ ÇOK BEKLEDİM"

Yıldız futbolcu konuşması esnasında ayrıca, "Galatasaray'a gelmek için bugünü çok bekledim çok" ifadelerini de kullandı.

YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYACAK

1990 doğumlu hücum oyuncusu, Mertens ve Muslera'nın ayrılmasıyla soyunma odasında oluşan ağabeylik boşluğunu dolduracak. Teknik direktör Okan Buruk, saha içinde İlkay'dan 10 numara olarak katkı almaya çalışacak. İlkay, Almanya Milli Takımı'nı 2015'ten önce seçtiği için kural gereği yabancı sayılmayacak ve yerli statüsünde oynayabilecek.

Almanya'da doğup büyüyen ve Almanya Milli Takımı'nda forma giyen İlkay, kariyerinde Schalke 04, Nürnberg, Dortmund, Barcelona ve Manchester City'de oynadı. Sağ ayağını kullanan tecrübeli futbolcu; ön libero, merkez orta saha ve on numara olarak görev yapabiliyor.

4 MAÇTA 3 GOLE KATKI

Bu sezon Manchester City ile 4 maça çıkan İlkay, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.