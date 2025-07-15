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Galatasaray'dan orta saha hamlesi: İlkay Gündoğan transferinde işlem tamam!

Galatasaray'dan orta saha hamlesi: İlkay Gündoğan transferinde işlem tamam!

15.07.2025 09:36:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'dan orta saha hamlesi: İlkay Gündoğan transferinde işlem tamam!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Manchester City forması giyen 34 yaşındaki Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Galatasaray yönetimi, beklemeye aldığı İlkay Gündoğan transferinde teknik direktör Okan Buruk'un onay vermesiyle yeniden harekete geçti. Yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takıma katılmaya çok yakın olduğu ileri sürüldü.

BİREYSEL ŞARTLARDA ANLAŞILDI İDDİASI

Bein Sports'un haberine göre, Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile bireysel şartlarda anlaşmaya vardı.

İlkay Gündoğan'ın, Galatasaray'da oynama isteğini sarı-kırmızılı yöneticilere bildirdiği ifade edildi. 

ANLAŞMANIN AYRINTILARI

İlkay Gündoğan transferinin yakın zamanda açıklanma ihtimali bulunuyor. Oyuncuya 5-6 milyon Euro civarında bir maaş verileceği ve İlkay'ın bonservissiz bir şekilde Galatasaray'a imza atacağı iddia edildi.

Geçen sezonda Manchester City formasını 54 kez terleten futbolcu, 5 gol atarken 8 de asist katkısında bulundu. 

İlgili Konular: #galatasaray #ilkay gündoğan #Manchester City

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