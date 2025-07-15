Galatasaray'dan orta saha hamlesi: İlkay Gündoğan transferinde işlem tamam!

Galatasaray yönetimi, beklemeye aldığı İlkay Gündoğan transferinde teknik direktör Okan Buruk'un onay vermesiyle yeniden harekete geçti. Yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takıma katılmaya çok yakın olduğu ileri sürüldü.

BİREYSEL ŞARTLARDA ANLAŞILDI İDDİASI

Bein Sports'un haberine göre, Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile bireysel şartlarda anlaşmaya vardı.

İlkay Gündoğan'ın, Galatasaray'da oynama isteğini sarı-kırmızılı yöneticilere bildirdiği ifade edildi.

ANLAŞMANIN AYRINTILARI

İlkay Gündoğan transferinin yakın zamanda açıklanma ihtimali bulunuyor. Oyuncuya 5-6 milyon Euro civarında bir maaş verileceği ve İlkay'ın bonservissiz bir şekilde Galatasaray'a imza atacağı iddia edildi.

Geçen sezonda Manchester City formasını 54 kez terleten futbolcu, 5 gol atarken 8 de asist katkısında bulundu.