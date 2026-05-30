Galatasaray'dan orta saha transferinde ters köşe

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, orta saha takviyesi yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekipte daha önce Raphael Onyedika, Pape Gueye ve Khephren Thuram'ın isimleri gündeme gelmişti.

GALATASARAY'DAN CURTIS JONES HAMLESİ

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, Liverpool forması giyen Curtis Jones'la ilgileniyor. Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan İngiliz orta sahanın yeteri kadar süre alamadığı için ayrılığı düşünebileceği belirtildi.

Bu sezon Liverpool formasıyla Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Jones, "Favori stadyumun hangisi?" sorusuna Jones, "Galatasaray'ın stadyumu. Adını tam olarak hatırlamıyorum ama orada oynadığımızda, daha önce hiç böyle bir atmosfer yaşamamıştım" yanıtını vermişti.

INTER'İN DE LİSTESİNDE

Curtis Jones'la Serie A ekibi Inter'in de ilgilendiği ve oyuncunun İtalya'ya gitmeye daha sıcak baktığı belirtildi. Liverpool'un Galatasray'dan 30 milyon Euro'luk bir talepte bulunduğu aktarıldı.

Inter'in teklifinin ise 20 milyon Euro seviyelerinde olduğu ancak Liverpool'un istediği bonservisle aradaki farkın kapanabileceği kaydedildi.

Ek olarak haberde transferle ilgili, "Inter'in yeni sezon hazırlıklarının gelecek ay başlayacağı doğru ancak son zamanlarda işleri ciddiye alan Galatasaray'ı geride bırakmak zorunda kalabilir" denildi.

CURTIS JONES'UN KARİYERİ

Futbola Liverpool altyapısında başlayan ve 2020'de A takıma yükselen Curtis Jones, İngiliz ekibinde geride kalan sezonda 49 maça çıkarken 3 gol ve 3 asist kaydetti. Jones, Liverpool formasıyla kariyeri boyunca alt yaş grupları dahil 310 maçta süre alırken 66 kez ağları havalandırıp 39 asist yaptı.