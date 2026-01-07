Galatasaray'dan Pape Matar Sarr hamlesi!

Devre arası çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha takviyesi için transfer listesi genişliyor.

Sarı-kırmızılılarda 6 numara için yeni bir isim gündeme geldi. TRT Spor'un haberine göre yönetim, Tottenham'dan Pape Matar Sarr'ı gündemine aldı.

17 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Merkez orta saha da oynayabilen 23 yaşındaki futbolcunun üst sıralarda olmasa da geniş transfer listesine girdiği öğrenildi.

Tottenham'ın 2021-2022 sezonunda 17 milyon Euro bedelle Metz'den kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu, İngiliz ekibinin ana planında yer alan isimlerden.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 30 MİLYON EURO

2030'a kadar Londra ekibiyle sözleşmesi bulunan genç futbolcu için bonservis beklentisinin en az 30 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

Sarr, bu sezon Tottenham'da 22 maçta bin 258 dakika süre aldı.

Genç oyuncu, Jakobs'un da formasını giydiği Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyiyor.