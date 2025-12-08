Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: 3 isim Monaco maçında yok!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, lig aşamasının 6. haftasında deplasmanda Ligue 1 ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takımın kulüp doktoru Yener İnce, karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan isimlerle ilgili son bilgileri paylaştı.

Yener İnce açıklamasında, "3 günde bir maç oynuyoruz. Çok yoğun bir tempodayız. Sıkışık takvimde oyuncu rotasyonunu en efektif şekilde kullanmak istiyoruz. Kazımcan şu anda Avrupa'daki listemizde yok. Jakobs'la ilgili bir insiyatif almaya çalışıyoruz. Stoper rotasyonu için Lemina'yı lig maçında henüz hazır olmamasına rağmen onunda fedakarlığıyla oynatmaya çalışıyoruz" dedi.

Yener İnce

3 ismin sakatlıkları nedeniyle Monaco maçının kadrosunda olmayacağını belirten İnce, "Şampiyonlar Ligi maçı öncesi son testleri yapacağız. Lemina, Kaan Ayhan ve Singo'nun bizimle olmayacağını net söyleyebilirim. Bunun dışındaki tüm oyuncularımız için belli bir değerlendirme yapacağız. O değerlendirme sonrası kimin ne kadar süre alacağına karar vereceğiz" açıklamasında bulundu.

Yener İnce sözlerini şöyle tamamladı:

"Oyuncu sağlığı çok önemli. Oyuncularımız kendi durumlarının bilincinde, tıbbi gerçekleri unutmayarak belirli kararlar veriyoruz. Rotasyon konusunda bazı eleştiriler olabiliyor, bunu da anlayışla karşılayabiliyorum. Tıbbi gerçeklerin farkındayız. Belirli oranda oyuncularımızı onları fedakarlığında kullanmaya çalışıyoruz."