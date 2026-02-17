Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz: 'Yenemeyeceğimiz takım yok'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.02.2026 23:39:00
Galatasaray'ın milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, 5-2 kazandıkları Juventus maçına dair görüşlerini aktardı.

Juventus'un sol kanadında etkili bir performans gösteren Barış Alper Yılmaz, 5-2'lik Şampiyonlar Ligi maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sonucu ve oyunlarını değerlendiren Barış Alper Yılmaz, "Çok mutluyuz. Çok iyi mücadele ettik saha içerisinde. Bireyselden ziyade takım önemli olan. İyi mücadele ettik. Dün söylemiştim, hocamızın söylediği taktiği uygularsak yenemeyeceğimiz takım yok. Ben de takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Umarım taraftarımıza güzel bir maç izletmişizdir" dedi.

"TEK DÜŞÜNCEM TAKIMA FAYDALI OLABİLMEK"

Performansı hakkında konuşan Barış Alper Yılmaz, "Çok çalışıyorum. Tek düşüncem takıma faydalı olabilmek. Elimden geldiğince katkı sağlamak istiyorum. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onların desteği gücüme güç katıyor. Onlara teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #galatasaray #juventus #uefa şampiyonlar ligi #Barış Alper Yılmaz

