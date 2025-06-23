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Galatasaray'dan Victor Osimhen'e yeni teklif!

Galatasaray'dan Victor Osimhen'e yeni teklif!

23.06.2025 12:19:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'dan Victor Osimhen'e yeni teklif!

Galatasaray'ın Victor Osimhen için yaptığı teklifi arttırdığı ve Nijeryalı yıldıza geri dönüş cevabı için verdiği süreyi uzattığı iddia edildi.

Galatasaray bu yaz Victor Osimhen'in bonservisini almak için bastırıyor. Sarı kırmızılılar, Al Hilal'den sonra oyuncuya en yüksek maaşı teklif eden kulüp konumunda bulunuyor.

Sarı kırmızılılar, Osimhen'in düşünmesi için verdiği süreyi uzattı.

Premier Lig'den istediği teklifi alamayan Osimhe yine de beklemeye kararlı.

DAZN'ın haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen'e yaptığı teklifte 18 milyon Euro'ya yükseltti. Net maaşın yanında yıldız oyuncuya bonuslar da verilecek.

Galatasaray, Napoli'nin istediği bonservisi hemen ödemeye hazır olsa da Nijeryalı oyuncu biraz daha süre istedi.

Habere göre Victor Osimhen 10 Temmuz'a kadar Galatasaray'a kararını bildirecek.

Sarı kırmızılılar, Osimhen'in kararına kadar Hakan Çalhanoğlu için yeniden girişim yapmama kararı aldı.


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