Nijerya teknik direktöründen flaş Osimhen iddiası: 'Muhtemelen kulüp değiştirecek'

Nijerya Milli Takımı, Polonya ve Portekiz'le hazırlık maçına çıkacak. Bu karşılaşmalar öncesi milli takım teknik direktörü Eric Chelle, önemli açıklamalarda bulundu.

Chelle düzenlenen basın toplantısında Ademola Lookman ve Victor Osimhen'in kadroda yer almama nedenlerini açıkladı.

"OSIMHEN KULÜP DEĞİŞTİREBİLİR"

Tecrübeli teknik adam, "Polonya ve Portekiz olmak üzere iki maçımız var ve bazı oyuncuların vizesi olmadığı için çok sorun yaşıyorum. En önemlisi de iki oyuncudan mahrum kalacağız, Osimhen ve Lookman. Çünkü Victor Osimhen muhtemelen kulüp değiştirecek. Evinde kalmasını tercih ediyoruz, çünkü oynarsa yüzde 100'ünü veremeyebilir, bu iyi olmaz" ifadelerini kullandı.