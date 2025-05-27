Galatasaraylı Alvaro Morata'dan çarpıcı itiraf: 'Ne olduğunu anlamıyordum'

İspanyol futbolunun önemli isimlerinden Galatasaraylı Alvaro Morata, yaşadığı zorlukları bir kez daha kamuoyuyla paylaştı.

Golcü oyuncu, Movistar Plus+’ta yakında yayımlanacak "Morata: Kim Olduğumu Bilmiyorlar" adlı belgesel ile depresyon sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Morata, Movistar’ın ‘Ertesi Gün’ programına katılarak, yaşadığı ruhsal çöküntünün kendisini ne kadar etkilediğini ve nasıl destek aldığını ayrıntılarıyla anlattı.

"KARANLIKTAN ÇIKIP AVRUPA ŞAMPİYONU OLDUM"

İspanyol oyuncu, bu zorlu dönemde yalnız olmadığını, birçok kişinin kendisine destek olduğunu da vurguladı:

“Cholo’nun (Diego Simeone) ofisinin kapısını çaldığımda, beni sadece insan olarak dinleyen ve yardım etmek isteyen biriyle karşılaştım. Aynı şekilde De la Fuente de yanımdaydı. Iniesta ve Bojan ile görüştüm, her gün bana destek verdiler. Ne olduğunu anlayamıyordum. Ama en karanlık yerden çıkıp Avrupa Şampiyonu oldum. Aileme, eşime, takım arkadaşlarıma ve profesyonel destek veren herkese teşekkür ederim. Bu konuyu konuşmak beni güçlendiriyor, faydalı olabileceğini düşünüyorum.”

"RODRI FARK ETTİĞİNDE YARDIM ETTİ"

Morata, milli takım arkadaşlarının da kendisine büyük anlayış gösterdiğini anlattı:

“Rodri ne olduğunu bilmiyordu ama ben olmadığımı fark ettiğinde bana yardım etti. Carvajal de aynı şekilde destek verdi.”

"BELKİ DAHA FAZLA ELEŞTİRİLECEĞİM"

Ancak Morata, bu açıklamalarının eleştirilere neden olabileceğinin de farkında:

“Bu konular hakkında konuştuğum ve anlayış beklediğim için daha fazla eleştirileceğim belki. Ama profesyonellerin yardımıyla bunun üstesinden gelinebileceğini göstermek istiyorum.”

HAKEM MATEU LAHOZ İLE ANISI

Programın daha rahat geçen sohbet bölümünde ise eski hakem Mateu Lahoz ile arasında geçen bir anekdotu gülerek hatırlattı:

“Sizi hep tanırım ama bir seferinde Tono hariç hepsi bana çok iyi davranmıştı. Ondan hatıra kartı istemiştim ama imza yerine bana ‘savaşmaya devam et’ ve ‘çalışmaya devam et’ yazılı kartlar verdi. Yine de onları saklıyorum.”