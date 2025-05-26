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Galatasaray'dan transferde sürpriz: 3. ligden geliyor!

Galatasaray'dan transferde sürpriz: 3. ligden geliyor!

26.05.2025 15:14:00
Güncellenme:
DHA
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Galatasaray'dan transferde sürpriz: 3. ligden geliyor!

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın Ayvalıkgücü Belediyespor forması giyen Ali Habeşoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Süper Lig'de üst üste üçüncü, toplamda 25'inci kez şampiyon olarak formasına 5'inci yıldız takma hakkını elde eden Galatasaray'ın ilk genç transfer hamlesini yapıp 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'un 20 yaşında, 1.90 boyundaki golcüsü Ali Habeşoğlu'yla anlaştığı iddia edildi.

Sarı-kırmızılıların Ayvalıkgücü'yle 3'üncü Lig'de Play-Off finali oynayan genç milli futbolcuyu 4 yıllığına renklerine bağladığı, kamp döneminin ardından tecrübe kazanması için yeni sezonda 1'inci Lig'e kiralık yollamayı planladığı belirtildi.

Hatayspor'da profesyonel olup 2 yıl önce Somaspor'dan Ayvalık'a transfer olan Ali Habeşoğlu bu sezon 3'üncü Lig'de 21 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Takımının geçen hafta Küçükçekmece Sinopspor'la oynadığı Play-Off maçında hat-trick yapan Ali Habeşoğlu, sezon içinde performansıyla U20 Milli Takımı'na seçildi. Ayvalıkgücü'yle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan futbolcu dün Antalya'daki Play-Off finalinde Kahramanmaraş İstiklalspor önündeki 3-1'lik yenilginin üzüntüsünü yaşadı.

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