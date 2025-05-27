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İspanyollar duyurdu: Galatasaray'da Andriy Lunin gelişmesi!

İspanyollar duyurdu: Galatasaray'da Andriy Lunin gelişmesi!

27.05.2025 10:50:00
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Cumhuriyet Spor
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İspanyollar duyurdu: Galatasaray'da Andriy Lunin gelişmesi!

İspanyol basını, Real Madrid forması giyen 26 yaşındaki Ukraynalı kaleci Andriy Lunin'i en çok isteyen kulübün Galatasaray olduğunu yazdı.

Galatasaray'da kutlamaların ardından gözler artık tamamen yapılacak olan transferlere çevrilmiş durumda. 

Şampiyonlar Ligi'nde başarı getirecek isimlerle takımı donatmak isteyen sarı-kırmızılılarda Osimhen'in durumunun ardından öncelik kaleci transferine verilmiş durumda.

Sarı-kırmızılılar için İspanya'dan yeni bir haber geldi. Listenin ilk sıralarındaki Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin'in parçalı formaya yakın olduğu iddia edildi.

EN ÇOK İSTEYEN TAKIM GALATASARAY

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, 26 yaşındaki Ukraynalı kaleciyi en çok isteyen takım Galatasaray.

Haberde sarı-kırmızılı takımın Lunin'i transfer etmek istediği fakat herhangi bir adımın henüz atılmadığı belirtildi.

7 MAÇTA FORMA GİYDİ

Kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lunin, bu sezon ligde sadece 7 maçta Real Madrid forması giyebildi.

Oynayacağı bir takıma gitmek isteyen 26 yaşındaki eldivenin tercihinde Şampiyonlar Ligi'nin önemli bir etken olduğu aktarıldı.

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