Galatasaray, deplasmanda rahat kazandı!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 87-75 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 16.11.2023 - 17:37
Galatasaray, deplasmanda rahat kazandı!
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 87-75 yendi.

Salon: Antalya

Hakemler: Murat Ciner, Ali Osman Kanık, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Bone 19, Sheppard 9, Özge Kavurmacıoğlu 7, Delic 11, Henderson 22, Günesh Denise Karaoğlan 5, Gonca Karataş 2, Arzu Asiye Özdemir, Helin Boybeyi

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Hines-Allen 19, Smith 21, Abdelkader 24, Meltem Yıldızhan 10, Yağmur Kübra Taşar 2, Büşra Akbaş 2, Sude Yılmaz 2, Harrigan 7

1. Periyot: 23-19

Devre: 43-43

3. Periyot: 59-64


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