Galatasaray Devler Ligi'nde son 16'ya kaldı: UEFA ülke puanında son durum belli oldu!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off etabının rövanş maçları oynandı. Galatasaray, Juventus'u eleyerek Devler Ligi'nde son 16'ya kaldı.
Galatasaray, İstanbul'da oynanan ilk maçı sahasında 5-2 kazanarak büyük bir avantajı yakalamıştı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki uzatmaya giden maçta 3-2 yenilse de ilk maçtaki skor avantajıyla adını son 16 takım arasına yazdırdı.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off maçlarının sona ermesinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
UEFA ülke puanında Şampiyonlar Ligi maçları sonrasında oluşan güncel sıralama şöyle:
1- İngiltere - 112.741
2- İtalya - 97.803
3- İspanya - 91.984
4- Almanya - 88.545
5- Fransa - 79.712
6- Portekiz - 69.266
7- Hollanda - 66.595
8- Belçika - 61.450
9- Türkiye - 50.715
10- Çekya - 47.625
11- Yunanistan - 46.712
12- Polonya - 45.125