Galatasaray Devler Ligi'nde son 16'ya kaldı: UEFA ülke puanında son durum belli oldu!

26.02.2026 09:53:00
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off maçları tamamlandı. Juventus'u eleyen Galatasaray, son 16 takım arasına kaldı. Galatasaray'ın Juventus'la deplasmanda oynadığı maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off etabının rövanş maçları oynandı. Galatasaray, Juventus'u eleyerek Devler Ligi'nde son 16'ya kaldı.

Galatasaray, İstanbul'da oynanan ilk maçı sahasında 5-2 kazanarak büyük bir avantajı yakalamıştı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki uzatmaya giden maçta 3-2 yenilse de ilk maçtaki skor avantajıyla adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off maçlarının sona ermesinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

UEFA ülke puanında Şampiyonlar Ligi maçları sonrasında oluşan güncel sıralama şöyle:

1- İngiltere - 112.741

2- İtalya - 97.803

3- İspanya - 91.984

4- Almanya - 88.545

5- Fransa - 79.712

6- Portekiz - 69.266

7- Hollanda - 66.595

8- Belçika - 61.450

9- Türkiye - 50.715

10- Çekya - 47.625

11- Yunanistan - 46.712

12- Polonya - 45.125

