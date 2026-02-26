Spor yazarları Juventus - Galatasaray maçını yorumladı: 'Bu tur Osimhen'in hediyesi'

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atladı. Spor yazarları Juventus - Galatasaray maçını değerlendirdi.

'SAVUNMA YERİNE PANİK YAPTIK'

Mehmet Ayan: "49’da maç da tur da rakibin 10 kişi kalmasıyla elimize geldi. Sonrası kabus... Ne top tutabildik ne oyunda kalabildik. 1 kişi eksik mi 2 kişi fazla mı oynadılar belli değil! 70’de Gatti ile tazeledikleri umutları, 82’de McKennie ile adeta “tura” dönüştü onlar için. İlk yarıda futbol adına gördüğümüz hiçbir şeyi bir kişi fazlayken yapamadık sahada. 64 ve 68’de fişi çekebileceğimiz iki pozisyonu gole çevirememek de tuzu biberi oldu! Savunma yerine panik yaptık. Ayağımızdaki topu rakibe ikramda sınır tanımadık. Uzatmalarda geçtiğimiz tur, bu maçtaki futbol rezaletimizin üzerini kapatmaz. 11 milyon Euro dışında kazancımız bulunmamaktadır. Çünkü dün itibariyle G.Saray’ı bir insan olarak ele alırsak şöyle bitirmeli bu zor yazıyı... Akıl insandan giderse DELİ olunur... İnsan akıldan giderse DİVANE.." (Hürriyet)

'PANİK OYUNUNU İSE OKAN BURUK VE ÖĞRENCİLERİ HİÇ UNUTMASIN'

Bülent Timurlenk: "İlk maçtaki görkemli skor ve ikinci yarıdaki rakibi ezen muhteşem futboldan sonra 45 dakika 10 kişi kalmış Juventus ile maçı uzatmaya götürmek elbette çok daha fazla cümleyi hak ediyor. Kalbe zarar bir 120 dakika izledik. Filmin sonunda taraftar bu eşleşmeyi "Juventus'a 7 gol attık ve eledik" diye hatırlasın. Dün geceki panik oyununu ise Okan Buruk ve öğrencileri hiç unutmasın. Unutursan yanarsın!" (Sabah)

'BU TUR OSIMHEN'İN HEDİYESİ'

Serkan Akcan: "Galatasaray Juventus’a karşı 49. dakikadan itibaren 11-10 üstün oynadı ama maçın momentumunu yitirip 90 dakikayı 3-0 yenik kapadı, maç uzatmaya gitti. Galatasaray’ı kabustan Osimhen uyandırdı. Sahaya büyük karakter koydu, neredeyse tek başına Okan Buruk’un yanlış kararlarına, takım arkadaşlarının bencilliklerine isyan etti. Bu turu Okan hoca kendine yazmasın, bu tur Osimhen’in hediyesi. Bu turun ardından Okan Buruk şapkasını önüne alıp düşünmeli. Neden 11-10 kalındığında Yunus’u değil İlkay’ı aldım, neden Sara’yı 71 dakika oyunda tuttum, neden tel tel dökülen Jakobs’a 3-0’a kadar sabrettim diye." (Fanatik)

'İKİ ÜLKE ARASINDAKİ FUTBOL FARKINI DÜN GECE GÖRDÜK'

Osman Şenher: "İki ülke arasındaki futbol farkını dün gece gördük. İstanbul’da Juventus’a beş gol atıyorsun, iki gol yiyorsun. Yani üç gol cebinde. İstanbul’daki o muhteşem futbolu gördükten sonra hepimiz ne diyorduk; Galatasaray elini kolunu sallayarak tur atlar. Zaten hep böyle laflar konuşarak kendimizi kandırıyoruz. Galatasaray çok mu kötüydü? Kesinlikle hayır. Juventus oynattırmadı. Kanatları kapadı, orta sahada devamlı bastı. Osimhen’in başında iki kişi, top gelmeyince o da etkisiz kaldı. Uzatma dakikalarında Galatasaray normal sürede oynadığı futbolu bırakıp özüne döndü. Barış Alper Osimhen’e asist yaptı ve golü attırdı. Daha sonra bu sefer Barış kendisi fileleri havalandırdı. Eyvah dediğimiz, karalar bağladığımız, 90 dakikasını üç farkla geride kapadığımız maçı iki gol atarak 3-2 bitirip tur atladık." (Milliyet)