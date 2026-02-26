Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'dan özeleştiri: 'Turu geçtik ama...'

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Juventus'u eledikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Barış Alper Yılmaz, "Taraftarlarımıza teşekkür ederiz, 3-0 gerideyken bile bizi desteklediler. Çok iyi oynamadık, iyi pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. İyi oynayamadık, herkes farkında. Turu geçtik ama... Taraftarımıza söz veriyoruz, çok daha iyi olacağız. Hocamızın dediklerini yapabilseydik, böyle olmazdı. 3-0 geriye düşmek kötü oldu ama turu geçtiğimiz için mutluyuz. Daha iyi futbol izletmek istiyoruz" dedi.

"TARAFTARIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK İSTİYORUM"

Golü ve performansı için sorulan soruyu yanıtlayan Barış Alper Yılmaz, "Hedeflerim var ama takımın hedefleri önemli. Takıma katkı sağlamak ve hocamın dediklerini yapmaya çalışıyorum. Taraftarımızın yüzünü güldürmek istiyorum" ifadelerini kullandı.