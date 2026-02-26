Juventus'u eleyerek son 16 turuna yükseldi: İşte Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray yoluna devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, 5-2 mağlup ettiği ilk maçın rövanşında Juventus'a uzatmalarda 3-2 kaybetse de ilk mücadelenin avantajıyla rakibini eleyerek adını son 16 takım arasına yazdırdı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibinin belli olacağı kura çekimi 27 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.
Devler Ligi'ndeki kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalan Galatasaray bu turda İngiltere Premier Lig'den bir takımla eşleşecek.
Sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rakibi Liverpool ya da Tottenham olacak.